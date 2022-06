"Czarny maj" deweloperów. Sprzedaż spada, ceny hamują

Na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce w maju wyraźnie spadła liczba sprzedanych mieszkań przez deweloperów. We wszystkich analizowanych miastach deweloperzy wprowadzili w maju do sprzedaży mniej mieszkań niż sprzedali. "W Warszawie wygląda to tak, jakby zaciągnęli hamulec ręczny".