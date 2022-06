Jak uzyskać leganie w Polsce broń za 1664 PLN.

1664 PLN, 6 miesięcy czekania i 3 dni pracy - tyle w Polsce wymaga się by uzyskać broń palną. Każdy niekarany i zdrowy obywatel powyżej 21 roku życia może mieć broń w domu do obrony miru domowego, albo do dziurawienia tarcz. Taniej i prościej się już nie da!