Johnny Depp WYGRAŁ proces z Amber! Amber is a loser.

Po 6 tyg. zeznań i prania brudów dobiegł końca proces Depp vs. Heard, w którym Johnny pozywał ex o 50 mln USD za zniesławienie go w artykule opublikowanym w Washington Post. Złożona z 7 os. ława przysięgłych, po 3 dniach obrad orzekła na korzyść Pirata z Karaibów - czyli Amber zniesławiła Deppa!