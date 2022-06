Upadek elektrowni Ostrołęka. "To jest Amber Gold PiS-u. Tylko dwa razy większy"

"To był projekt na wybory po prostu. Wbijali łopaty i opowiadali, że inni to nieudacznicy. Kosztował nas 1 mld 300 mln strat. Nie było takiego projektu w historii, że wyrzucono takie pieniądze do kieszeni polityków. A zapłacili ludzie w rachunkach". Będzie wniosek o powołanie komisji śledczej.