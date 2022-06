Szefowa KE: Przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej to nasz moralny obowiązek

Dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej jest naszym moralnym obowiązkiem. Utorujemy im drogę do naszej Unii - mówiła w Bratysławie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak jednak podkreśliła, nie ma drogi na skróty do UE.