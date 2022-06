Kraje OPEC+ zwiększą wydobycie ropy. By obniżyć ceny na stacjach paliw

Arabia Saudyjska i inne kraje OPEC+, czyli Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, zwiększą wydobycie "czarnego złota". Wcześniej zrobiły to już Stany Zjednoczone. Wszystko po to, by ograniczyć ceny paliw, które rosną od miesięcy.