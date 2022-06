Poseł PiS proponuje wprowadzenie talonów na węgiel. „To by uspokoiło sytuację"

Jak uzdrowić rynek węgla? Padały już różne pomysły, ale brak jest widocznych działań. Teraz poseł PiS ze Śląska zaproponował wprowadzenie... talonu na węgiel. „Gdyby taki talon został wprowadzony do jesieni, to by uspokoiło trochę sytuację. Bo trzeba uspokoić społeczeństwo"