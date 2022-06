Oni chyba powariowali - nie zestarzało się dobrze, ale dzisiaj w oczy kole

"Oni chyba powariowali?! Czy wiesz, że benzyna jest już po 5,40 zł?" – tak zaczynał się spot wyborczy PiS z 2011 - "Ponad połowa ceny benzyny to podatki. Rząd może je zmniejszyć. Ja obniżyłbym akcyzę, przez co spadłyby ceny benzyny. Ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności" - mówił Kaczyński xD