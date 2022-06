"PiS przedstawił program 5-10-15. Chleb po 5 zł, benzyna po 10, olej po 15"

"Chleb po 5 zł, benzyna po 10, olej po 15. Taki program został przestawiony wczoraj przez PiS. To akceptacja programu, do którego doprowadzili. Nie widzę podstaw do zaufania rządzącym, z uwagi na to, że nie powiedzieli, w jaki sposób chcą ulżyć w tej trudnej sytuacji..."