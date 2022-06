Zakopane. Zalew chińskiej tandety na Krupówkach

Na straganach na Krupówkach sprzedawana jest chińska tandeta. To fakt nie do podważenia i nic nowego. Jednak miało się to zmienić. Kilka lat temu w mieście pod Giewontem hucznie wprowadzono przepisy tzw. parku kulturowego, który miał przywrócić ład i porządek. Niestety, zmian nie widać...