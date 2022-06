Inspekcja Pracy zbada, czy w „Newsweeku” dochodziło do mobbingu i molestowania

Poseł PiS Piotr Sak zwrócił się w trybie poselskiej interwencji do Głównego Inspektora Pracy, by ten skontrolował warunki pracy w "Newsweeku" i tym samym zweryfikował informacje o przypadkach mobbingu i molestowania, do jakich miałoby tam dochodzić w czasie, gdy naczelnym był Tomasz Lis.