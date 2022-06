Węgla mamy na 200 lat, więc... będziemy palić chrustem

Cena tony węgla dochodzi na składach do 3 tys. złotych. Surowca brakuje. A rząd radzi, by z kryzysem walczyć, zbierając chrust w lesie. Co poszło nie tak? To, w jaki sposób walczono o polski węgiel, bo zamiast tego wspierano import i uzależnienie od zagranicznego surowca, niszcząc tanie alternatywy.