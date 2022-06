Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto, a od lipca - 3450

Rząd poinformował, że od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, czyli o 373 zł więcej niż wynosi najniższa pensja w tym roku. W lipcu 2023 r. płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3450 zł, co oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 r.