Jedna ładowarka do wszystkich telefonów. Jest porozumienie w UE

Ładowarka USB typu C ma być wspólna w Unii Europejskiej dla wszystkich telefonów komórkowych oraz innych małych i średnich przenośnych urządzeń elektronicznych. We wtorek negocjatorzy Parlamentu Europejskiego oraz Rady doszli do porozumienia w tej sprawie.