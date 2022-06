Episkopat: Religia w szkole nie wystarcza

Lekcja religii w szkole nie wystarcza, dlatego zostały wyznaczone kierunki w kontekście katechezy parafialnej, która ma wprowadzać to, co najważniejsze, czyli wspólnotę i liturgię - powiedział we wtorek po zakończeniu 392. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Osial