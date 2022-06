"Mężczyzna zaczyna się od 180 cm, wcześniej to chłopiec". Kobietom...

– Dziewczyna ma prawo wiedzieć przed randką, ile wzrostu ma facet. Nie oszukujmy się, matka natura po to stworzyła mężczyzn i kobiety inaczej, by ci pierwsi byli więksi i wyżsi, a nie karłowaci. Dlatego zawsze przed randką pytam o centymetry. Niektórzy kłamią, ale to kłamstwo szybko...