Piotr Woźniak: 3 tys. za tonę węgla to zabójstwo.

"3 tys. zł za tonę węgla, który służy do ogrzewania i w dużej części do gotowania posiłków, dla gospodarstw indywidualnych - to jest zabójstwo, to jest nie do przeskoczenia cena" - mówi Piotr Woźniak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. "Potrzebna jest przyzwoita definicja ubóstwa...