Rosja wysyła do Europy więcej ropy niż przed wojną.

Rurociąg "Przyjaźń" dostarcza obecnie do UE więcej ropy niż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Niemcy, oskarżane o niechęć do odcięcia od rosyjskich surowców jako jedyne zmniejszyły import. Za to głośno krzycząca na Niemcy Polska... zwiększyła. Co oznacza również, że Orlen kupuje tańszą ropę