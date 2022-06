Ukraińcy wciąż mogą wygrać wojnę. Rosjanie desperacko próbują złamać ich wolę

Rosja rzuciła swoje wyniszczone oddziały do ataku na Siewierodonieck, ale nie są one w stanie osiągnąć decydującego zwycięstwa. Jeśli Ukraińcy utrzymają wolę walki, mogą wygrać wojnę i wyzwolić cały kraj - twierdzi na łamach tygodnika "Time" analityk z think tanku American Enterprise...