Ceny galopują jak szalone - rosną szybciej niż raportuje GUS

Wg GUS obecny wskaźnik wzrostu cen to 13,9%, ale z badania UCE Research na podstawie ok. 30 tys. cen detalicznych we wszystkich typach sklepów wynika, że jest więcej - w maju najmocniej wzrosły ceny produktów tłuszczowych (+54,8%), pieczywa (+29,1%), mięsa (+26,8%) i nabiału (+24,1%)