Ma stracić pracę po rozmowie z ministrem. Naczelniczka poczty: to był szok

– Nie oczekuję, aby pan poseł mnie przepraszał, ja też nie będę go przepraszała. Uważam, że nie zrobiłam nic złego. Wyraziłam swoje prywatne opinie i obawy. To jest złe? Za to tak trzeba karać człowieka? – mówi Onetowi wyraźnie poruszona Agnieszka Głazek. Naczelniczka poczty w Pacanowie...