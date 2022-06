Gazprom robi z Polski gazową potęgę

To, co wydawało się do niedawna dość nieprawdopodobne, właśnie dzieje się na naszych oczach. Nasz kraj choć nie posiada liczących się w skali świata zasobów gazu ziemnego, to jednak staje się kluczowym graczem na europejskim rynku błękitnego paliwa. Sporo w tym zasługi samych Gazpromu i Kremla.