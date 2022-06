Kaczyński: Nie wiem, czy Niemcy zbroją się przeciw Rosji czy przeciw nam

- My pokażemy Rosjanom, że nie mają tu czego szukać. Zwiększymy armię tak, że będzie nas trudno zaatakować. Jak my to ogłosiliśmy, Niemcy od razu też. Nie wiem, czy Niemcy zbroją się przeciwko Rosji, czy przeciwko nam, ale się zbroją - stwierdził podczas konferencji w Sochaczewie Jarosław Kaczyński.