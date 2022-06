Janusz Korwin Mikke (Konfederacja) uważa, że Ukraina zaatakuje Polskę

"Polak boi się #Rosji. Polak nienawidzi Rosji. Polak chce, by #Ukraina zniszczyła Rosję. Czyli chce sąsiadować z państwem silniejszym od Rosji, budowanym na nienawiści do #Lachów i Rusów, mającym pretensje do Chełma, Gorlic, Przemyśla, Rzeszowa i Tarnowa. Poczekajmy parę lat..."