Perspektywy rozwoju pracy zdalnej. 96% pracowników IT nie chce wracać do biur

W badaniu No Fluff Jobs i Ringier Axel Springer Polska wzięło udział 2569 pracowników z branży IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki pokazują, że ponad 96% pracowników nie chce wracać do biura, z czego 55,8% wolałoby pełny tryb pracy zdalnej.