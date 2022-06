Chińczycy wypuścili seks laki wzorowane na Ciri z Wiedźmina i Ellie z...

Firma Game Lady Doll postanowiła spełnić marzenia niektórych fanów gier i wprowadziła na rynek seks laki wzorowane na ich ulubionych postaciach. Najnowszy produkt wzoruje się na Ciri z Wiedźmina 3, ale można wybrać również m.in. Ellie z Last of Us.Na produkt licencjonowany nie ma jednak co liczyć ;)