Żywiec - miasto ciekawych zabytków i pięknej przyrody

Żywiec to piękne, historyczne miasto z zabytkami skupionymi wokół rynku. Najważniejszymi z nich to zamek z krużgankami oraz konkatedra ze strzelistą wieżą. Otacza go również kojąca przyroda: malownicze Jezioro Żywieckie, rzeka Koszarawa i Beskidy z widokowym i łatwo dostępnym Średnim Grojcem.