UK: Sąd dał zielone światło dla deportacji nielegalnych imigrantów

Sąd w Londynie orzekł, że deportacje nielegalnych imigrantów z UK do Rwandy mogą być kontynuowane w przyszłym tygodniu - pierwszy lot we wtorek (14/06). Rządowa strategia ma zniechęcić kolejne osoby do prób nielegalnego przekroczenia Kanału La Manche i osiedlenia się w Wielkiej Brytanii.