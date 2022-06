Cocomo: aresztowano lewego operatora terminali płatniczych

Ciekawi mnie, po co KNF, ubezpieczenia do kart, chargeback, ustawa o usługach płatniczych, skoro taki agent rozliczeniowy przez ostatnie 4 lata kradł sobie przez nikogo nie niepokojony. Po trzecim takim zgłoszeniu powinni mu zablokować działalność do wyjaśnienia i zawiesić licencję.