"Pytano, po co reanimujemy". Operator Polsatu o uratowaniu życia 71-latka

- Jak reanimowaliśmy tego pana, ktoś z tłumu, ktoś z turystów zapytał po co my go reanimujemy - relacjonował wydarzenia z Zakopanego Paweł Stanuch operator kamery Polsatu, który razem z policjantem przez 40 minut prowadził resuscytację...