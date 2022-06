Jak Rafał Zaorski kłamie ws. tokenomii i wypłat dla pracowników BigShortBets

Rafał Zaorski twierdzi, że uwolnione zostało 100% tokenów a jego zespół co miesiąc otrzymuje wynagrodzenie w złotówkach. Jednak kilka miesięcy temu z dumą się chełpił, że co miesiąc produkuje 250.000 tokenów, którymi opłaca ludzi pracujących nad BigShortBets. To w końcu jak?