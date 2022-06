Były kapitan rosyjskiej kadry: Wojna to horror. Może zostanę za te słowa zabity

"Ta wojna to horror. Jestem gotów paść przed tobą na kolana, żeby to wszystko się skończyło"- takie wyznanie znalazło się w liście do Władimira Putina napisanym przez Igora Denisowa, byłego kapitana reprezentacji Rosji w piłce nożnej.Grozi mu teraz nawet śmierć