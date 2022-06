Malutką Rajsę Niemiec chwycił za nogi i uderzył jej głową o ścianę...

To było zupełnie obce im dziecko żydowskie, ale Apolonia i Stanisław Gaconiowie z Bukowej koło Brzostka na dzisiejszym Podkarpaciu uparli się, że nie opuszczą go i nie wygnają z własnego domu. Zapłacili za to najwyższą cenę – razem z kilkuletnią Żydówką zostali zabici na podwórzu swojego...