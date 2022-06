Ksiądz pedofil z Ruszowa odsiedzi cztery lata za molestowanie dziewczynek

W październiku 2021 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał wyrok skazujący w sprawie Piotra M. Obrońca księdza złożył do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną, jednak Sąd skargę odrzucił. Oznacza to, że wyrok Sądu w Jeleniej Górze jest prawomocny, a ksiądz trafi do więzienia.