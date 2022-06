Norwegia chce podnieść wiek emerytalny do 70 lat

Obecny wiek emerytalny to 67 lat. Komisja ds. Emerytur chce go podnieść, by "więcej osób pracowało dłużej, co pozwoli na zrównoważenie systemu". Całe szczęście, że my w Polsce jesteśmy tak bogaci, że żadne podwyższanie nam nie grozi i możemy trzymać 60/65 ( ͡° ͜ʖ ͡°)