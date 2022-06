Dolny Śląsk: Amstaff zaatakował przechodniów, właścicielka była pijana

30-latka wyszła na spacer z psem w stanie kompletnego upojenia alkoholowego, mając 2,36 promila alkoholu w organizmie. Po tym jak, pies jej uciekł, najpierw zaatakował 62-latkę, a chwilę później 16-latka. Trafili do szpitala, pies do schroniska, kobieta do celi.