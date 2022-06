Prasa niemiecka i francuska: "Ta wizyta to robienie sobie zdjęć"

Emmanuel Macron do tej pory nie spieszył się z wyjazdem do Ukrainy, zauważa francuska opozycja. Prezydent Francji zdecydował się na to dopiero na trzy dni przed wyborami parlamentarnymi. - Ta wizyta to robienie sobie zdjęć z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem - mówi o Macronie szef...