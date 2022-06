TK z Pawłowicz zdecyduje, czy obywatel zamieni się w poddanego. W tle o. Rydzyk

W budynku TK ważą się losy jednego z podstawowych praw każdego z nas: dostępu do informacji publicznej. Jeżeli sędziowie przychylą się do wniosku Pierwszej Prezes SN – która chce znacznego ograniczenia tego prawa - to o władzy na każdym szczeblu, urzędnikach, spółkach skarbu państwa…