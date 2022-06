Bezmózg Tomasz Adamek odniósł się do sytuacji na Ukrainie. "To wojna domowa"

Tomasz Adamek był obecny podczas ceremonii ważenia przed galą Gromda 9. Znany bokser udzielił wywiadu portalowi mmarocks.pl, w którym odniósł się m.in. do sytuacji na Ukrainie. — "Uważam, że są to sprawy wewnętrzne Ukrainy. Myślę, że tam nie powinna się mieszać... to jest wojna, wojna...