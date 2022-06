"Kukiz nie nadaje się na lidera, a Korwin-Mikke jest głupi jak but"

Janusz Korwin-Mikke w tej chwili nie wie, o co mu do końca chodzi. Czytam jego wpisy, jestem załamany. Nie prowadzę z nim rozmów już od kilku lat. Janusz się pogubił. Ktoś mi kiedyś powiedział: "ale wiesz, Janusz jest inteligentny". Nie! Janusz, przepraszam cię, jesteś głupi jak but! -...