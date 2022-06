Zrobili to!!! Łomża Vive Kielce w finale Ligi Mistrzów!

Co to był za mecz! Ogromne emocje w półfinale Ligi Mistrzów, po pierwszej Telekom Veszprem prowadził różnicą dwóch goli, ale po przerwie Łomża Vive odrobiła straty i awansowała do finału! #OneMoreTime