Za małe mieszkanie to problem 37% Polaków. To fatalny wynik na tle UE

W 2020 roku aż 36,9% Polaków miało poważny problem z wielkością swojego domu. To jeden z najgorszych wyników w całej Unii Europejskiej. Dane pokazują jednak, że należymy do liderów w zmniejszaniu skali tego problemu. Jest to zasługa intensywnego budownictwa.