"Fact-checkerzy" Facebooka przyłapani na publikowaniu kłamstw

"Weryfikatorzy faktów" decydują, co ludzie mogą publikować w mediach społecznościowych i mają za zadanie walczyć z "dezinformacją". Co jeśli sami kłamią? Jeden z najpopularniejszych "fact-checkerów" został przyłapany na fabrykowaniu cytatów i zmuszony do usunięcia 23 artykułów.