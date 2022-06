Wycięli 1500 drzew, by zbudować drogę. Teraz uroczyście zasadzą tam... 100 dębów

Prawie 1500 drzew wycięto, aby doprowadzić drogę do Nowego Nikiszowca - nowego osiedla w Katowicach wybudowanego w ramach rządowego programu Mieszkanie plus. Teraz premier Mateusz Morawiecki zasadzi tam pierwszy spośród stu dębów. Stworzą one "Aleję Polskiego Dziedzictwa Śląska".