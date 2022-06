Leszczyna o mieszkaniach: jak wygramy wybory, przedstawimy szczegóły xD

– Mamy lepsze pomysły, jak wygramy wybory, przedstawimy szczegóły – mówiła w Radiu Plus wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna, pytana o słowa Donalda Tuska, że „mieszkanie jest prawem człowieka”. Wyjaśniła, że wstępny pomysł PO to system dopłat do wynajmu.