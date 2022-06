Sprzedajesz na OLX? Szykuj skan dowodu osobistego - bez tego nie dostaniesz kasy

Nowe wymagania co do sprzedających na OLX - o zmianie zasad dowiesz się zazwyczaj dopiero po wysłaniu przedmiotu do kupującego. Bez wysłania skanu dokumentu z twoimi wrażliwymi danymi do OLX który prześle go dalej do PAYU - zostaniesz bez pieniędzy i towaru. Link do regulaminu w powiązanych