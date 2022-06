Człowiek który udaje biednego, a miesięcznie zarabia ponad 30 000 zł.

Pensja wicepremiera, po podwyżkach (bez dodatku stażowego) to ok. 18 tys. zł brutto. Po odejściu z rządu, Kaczyński przez trzy miesiące będzie otrzymywać dotychczasowe wynagrodzenie. Potem – razem to 16,8 tys. zł. Oprócz tego prezes PiS pobiera jeszcze emeryturę.