Mosbacher: Polska powinna dostać Pokojową Nagrodę Nobla

Powinniśmy wszyscy patrzeć na Polskę jako na świetlisty przykład tego, co znaczy bezinteresowna pomoc humanitarna. Nigdy nie widzieliśmy w historii państwa, którego obywatele przyjmowali uchodźców do własnych domów. To naprawdę wyjątkowe. Myślę, że powinniście dostać Pokojową Nagrodę...