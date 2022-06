Litwa odpowiada na ultimatum Rosji. "Niech zwróci się do ETS"

– Jeśli wyjaśnienie sankcji przez Komisję Europejską byłoby niewystarczające, to Rosja powinna zwrócić się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – oświadczył MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis. To odpowiedź na rosyjskie ultimatum dla Litwy w sprawie blokady Kaliningradu.