Zabrze: atrakcje i turystyka przemysłowa, która wciąż żyje

Jedziemy do Zabrza! Zjedziemy 320 metrów pod ziemię, spróbujemy wykopać węgiel i popłyniemy najdłuższym w Polsce podziemnym spływem. To dopiero początek, bo poza tym, pokażę co warto zobaczyć w Zabrzu „nad ziemią”, m.in. dom zbudowany ze stali i przepiękny ogród botaniczny. Zapraszam :)